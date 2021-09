Μπουρλά - Pfizer: Τέλος στον κορονοϊό μέσα στο 2022 - Προϋπόθεση ο εμβολιασμός

Μέσα στον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με την άποψη προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, θα μπει τέλος στην πανδημία του κορονοϊού, υπογραμμίζοντας πως η βασικότερη προϋπόθεση ώστε ο πλανήτης να επιστρέψει στην κανονικότητα είναι ο εμβολιασμός των πολιτών, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στην εκπομπή "This Week" του ABC.

Βέβαια, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνεχίσουν οι μεταλλάξεις λέγοντας πως «το πιο πιθανό σενάριο είναι - επειδή ο ιός έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο - να συνεχίσουμε να βλέπουμε νέες παραλλαγές που βγαίνουν» γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την αναγκαιότητα του εμβολιασμού λέγονταν πως «πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τα δεδομένα».

“I agree that, within a year, I think will we able to come back to normal life." Pfizer CEO @AlbertBourla tells @GStephanopoulos that future vaccines could last at least a year to fight new variants. https://t.co/3zbWdLt2hx pic.twitter.com/ZdrhvvsdwF

Μάλιστα σχετικά με την ενισχυτική δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού ο Άλμπερτ Μπουρλά, είπε ότι είναι ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα να μπορείς να ενισχύσεις ακόμη περισσότερο την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σημειώνεται πως λίγα 24ωρα νωρίτερα η διευθύντρια του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Rochelle Walensky, ενέκρινε την ενισχυτική δόση του εμβολίου της Pfizer κατά του κορονοϊού προς τους ηλικιωμένους και άλλους ευάλωτους ιατρικά Αμερικανούς έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση τους, με τον κ. Μπουρλά να χαρακτηρίζει την απόφαση «πολύ καλή» σχολιάζοντας πως «ανυπομονούμε να μπορέσουμε να εμβολιάσουμε όλους αυτούς τους ευάλωτους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτήν την πανδημία».

Pfizer CEO @AlbertBourla tells @GStephanopoulos that it’s possible to distribute both boosters and primary doses: "I think it is also not the right thing to try to resolve it with an 'or' when you can resolve it with an 'and.’” https://t.co/W3Y5r6eIRq pic.twitter.com/TGIHAb7DPb