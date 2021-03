Μπορέλ: Το Κυπριακό έχει σημασία για τις ευρύτερες σχέσεις Τουρκίας με ΕΕ

Το Κυπριακό αποτελεί πρόβλημα της ΕΕ αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ στο μπλογκ του, ενώ σημειώνει ότι το Κυπριακό έχει σημασία και για τις ευρύτερες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η παρούσα προσπάθεια επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων δεν ξεκινά από το μηδέν. Μπορούμε να βασιστούμε σε ένα νομικό πλαίσιο και συγκλίσεις από προηγούμενες διαπραγματεύσεις» υπογραμμίζει ο Ζοζέπ Μπορέλ και προσθέτει: «Η λύση στο Κυπριακό δεν μπορεί να έρθει από έξω. Η ευθύνη για την εξεύρεση λύσης εναπόκειται πρωτίστως στους Κύπριους. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται να είναι μια περίπλοκη διαδικασία, αλλά κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μου, με ενθάρρυναν η ετοιμότητα τόσο του Προέδρου Αναστασιάδη όσο και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τατάρ να έρθουν σε επαφή με τον ΟΗΕ για να βρουν ένα κοινό έδαφος στην πορεία προς τα εμπρός».

Last Friday I visited Cyprus to reiterate the EU’s strong support for the resumption of UN-led talks on a lasting solution for the island.

