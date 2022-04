Μπορέλ: Καταδίκασε την απέλαση των ευρωπαίων διπλωματών από τη Μόσχα

Την καταδίκη του για την απόφαση της Μόσχας να απελάσει μέλη της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Ρωσία εκφράζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Καταδικάζω έντονα την αδικαιολόγητη απόφαση των ρωσικών αρχών να απελάσουν 18 μέλη της Αντιπροσωπείας της Ένωσης στη Ρωσική Ομοσπονδία», αναφέρει ο κ. Μπορέλ με ανάρτησή του στο twitter.

I strongly condemn the unjustified decision by the Russian authorities to expel 18 members of the Delegation of the European Union to the Russian Federation ⁦@EUinRussia.



This decision only deepens Russia’s international isolation further. https://t.co/tJOArASkKM