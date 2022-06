Μπορέλ: Καταδίκασε τη ρωσική επίθεση σε αποθήκη σιτηρών

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας καταδίκασε τη ρωσική πυραυλική επίθεση το περασμένο Σαββατοκύριακο που κατέστρεψε μια μεγάλη αποθήκη σιτηρών στο νότιο λιμάνι της πόλης Μικολάιβ.

«Άλλη μια ρωσική πυραυλική επίθεση που συμβάλλει στην παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν τον δεύτερο μεγαλύτερο τερματικό σταθμό σιτηρών στην #Ουκρανία, στο #Mykolaiv», ανέφερε ο Μπορέλ σε tweet τη Δευτέρα.

Another Russian missile strike contributing to the global food crisis. Russian forces have destroyed the second biggest grain terminal in #Ukraine, in #Mykolaiv.

In light of such reports, the disinformation spread by Putin deflecting blame becomes ever more cynical.#StoptheWar