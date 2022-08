Μπορέλ: Έκκληση για ευελιξία στις συνομιλίες Κοσόβου - Σερβίας

Να επιδείξουν ευελιξία κάλεσε Πρίστινα και Βελιγράδι, ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, αναφερόμενος στις -υψηλού επιπέδου- συνομιλίες που άρχισαν σήμερα στις Βρυξέλλες ανάμεσα στο Κόσοβο και τη Σερβία.

«Πρόσφατες εντάσεις στο βόρειο Κόσοβο έδειξαν για μια ακόμη φορά ότι είναι καιρός να προχωρήσουμε προς την πλήρη εξομάλυνση», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

I am convening this morning the High-level Belgrade-Pristina Dialogue meeting.



Recent tensions in the north of Kosovo have demonstrated yet again that it is time to move forward towards full normalisation. I expect both leaders to be open and flexible to find common ground. pic.twitter.com/T0AhjKd1D3