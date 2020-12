«Μπλόκο» Twitter σε τουρκική οργάνωση στις ΗΠΑ για απειλές στον επικριτή του Ερντογάν, Ενές Καντέρ 

Ο λογαριασμός του Twitter μιας εκ των μεγαλύτερων οργανώσεων της τουρκικής διασποράς στις ΗΠΑ, ανεστάλη μετά από απειλές στον γνωστό μπασκετμπολίστα του αμερικανικού πρωταθλήματος μπάσκετ Ενες Καντέρ ο οποίος είναι σφοδρός πολέμιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός στο Twitter της Τουρκικής-Αμερικανικής Εθνικής Διευθύνουσας Επιτροπής (TASC) τέθηκε σε αναστολή χθες καθώς φέρεται να συντονίζει μια εκστρατεία κατά του Καντέρ, ο οποίος κατηγορείται από την τουρκική κυβέρνηση ότι είναι οπαδός του εξόριστου ιεροκήρυκα Φετουλαχ Γκιουλέν.

"Η μηχανή προπαγάνδας του Ερντογάν στις ΗΠΑ @ourtasc και μερικά από τα μέλη τους έχουν τεθεί σε αναστολή από το Twitter επειδή προσπάθησαν να προωθήσουν ψέματα και συκοφαντίες", ανέφερε ο εκπρόσωπος του Καντέρ Χανκ Φέτις.

Erdogan's propaganda machine in the US @ourtasc and a few of their members have been suspended/banned on @Twitter for trying to promote lies and slander.



Must hurt when you can't spew your lies in a free society.#Democracy & #HumanRights will always win in the end. pic.twitter.com/7sPp1hcMd1