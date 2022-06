Μπλόκο από Ευρωβουλή στα σχέδια Κομισιόν για την πράσινη μετάβαση

«Όχι» ψήφισε η Ευρωβουλή σε μια σειρά από κρίσιμες μεταρρυθμίσεις που προωθεί η Κομισιόν στην κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης, όπως η επέκταση του φόρου ρύπων και της εμπορίας δικαιωμάτων σε αυτοκίνητα και κτίρια, παράλληλα με την απόρριψη της επιβολής διασυνοριακού φόρου στις εισαγωγές προϊόντων με υψηλό ανθρακικό αποτύπωμα, δηλαδή των οποίων η παραγωγή προϋποθέτει υψηλούς ρύπους'

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στείλει την πρόταση πίσω σε κοινοβουλευτική επιτροπή για αναδιατύπωση, σε μια σπάνια κίνηση που αποκάλυψε διχασμούς στη μεγαλύτερη πολιτική του μπλοκ για την κλιματική αλλαγή και θα μπορούσε να καθυστερήσει το μέτρο.

Η ψηφοφορία απέτρεψε μια προσπάθεια επιβεβαίωσης της θέσης της συνέλευσης της ΕΕ για διαπραγματεύσεις σχετικά με την τελική νομοθεσία για την αγορά άνθρακα, καθώς οι νομοθέτες διασπάστηκαν για την ενίσχυση ή την αποδυνάμωση του συστήματος εμπορίας ρύπων της ΕΕ (ETS).

Το ETS είναι η κύρια πολιτική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κάτι που κάνει αναγκάζοντας τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τη βιομηχανία να αγοράζουν άδειες CO2 όταν ρυπαίνουν. Η αναβάθμιση του συστήματος - μαζί με μια σειρά από άλλες νέες πολιτικές για το κλίμα - στοχεύει να βάλει την ΕΕ, τον τρίτο μεγαλύτερο ρυπαντή στον κόσμο, στον «ίσιο δρόμο» στον στόχο της για μείωση των καθαρών εκπομπών υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 55% έως το 2030, από τα επίπεδα του 1990.

Οι Πράσινοι και οι Σοσιαλιστές νομοθέτες απέρριψαν την πρόταση για την αγορά άνθρακα αφού οι αρχικές ψηφοφορίες έδειξαν ότι το κοινοβούλιο θα μετρίαζε τις φιλοδοξίες του σε σύγκριση με μια προηγούμενη θέση. Νομοθέτες από δεξιές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών αντιτάχθηκαν επίσης, παρά το γεγονός ότι συμφώνησαν να υποστηρίξουν ορισμένους συμβιβασμούς πριν από την ψηφοφορία.

Ο Πίτερ Λίζε, επικεφαλής διαπραγματευτής του κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση της αγοράς άνθρακα, προέτρεψε τους συναδέλφους του να προσπαθήσουν ξανά στην επιτροπή για να βρουν μια πρόταση που θα κερδίσει υποστήριξη. "Όλοι όσοι καταψήφισαν σήμερα μπορούν να το ξανασκεφτούν... παρακαλώ μην σκοτώσετε το ETS", είπε.

Η σπάνια κατηγορηματική απόρριψη θα μπορούσε να καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του νόμου, κάτι που η ΕΕ αγωνίζεται να κάνει φέτος, καθώς προσπαθεί να μειώσει τις εκπομπές πιο γρήγορα μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Το κοινοβούλιο ψηφίζει επτά άλλες πολιτικές για την κλιματική αλλαγή την Τετάρτη, με το αποτέλεσμα να είναι επίσης αβέβαιο καθώς οι ανησυχίες για την αύξηση του ενεργειακού κόστους και του πληθωρισμού συγκρούονται με τις δεσμεύσεις της Ευρώπης για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Οι νομοθέτες είναι διχασμένοι ως προς το αν θα υποστηρίξουν ή θα αποδυναμώσουν τα σχέδια και θα εξετάσουν εκατοντάδες τροπολογίες. Οι Βρυξέλλες πλασάρουν τις πολιτικές ως τρόπο να αλλάξουν την εξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, βασιζόμενοι σε τοπικά παραγόμενη πράσινη ενέργεια, μειώνοντας τελικά τις τιμές της ενέργειας και αποφεύγοντας το σπιράλ του κόστους που θα είχε η αποτυχία αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ωστόσο, ορισμένοι νομοθέτες αναφέρουν τις άμεσες πιέσεις του ενεργειακού κόστους, τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και την ανάγκη να δοθεί περισσότερος χρόνος στις βιομηχανίες να προσαρμοστούν ως λόγους για μια πιο αργή προσέγγιση.

Μια βασική ψηφοφορία θα αφορά τα σχέδια για την επιβολή 100% μείωσης των εκπομπών CO2 από τα νέα αυτοκίνητα έως το 2035 - απαγορεύοντας ουσιαστικά τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης στην ΕΕ.

Ορισμένοι νομοθέτες θέλουν να το περιορίσουν σε μείωση του CO2 κατά 90%.

Το πρώτο παγκοσμίως σχέδιο της ΕΕ για επιβολή εισφοράς CO2 στις εισαγωγές αγαθών υψηλής έντασης άνθρακα όπως ο χάλυβας και το τσιμέντο είναι επίσης προς ψήφιση. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είδε το Reuters δείχνουν ότι ορισμένα λόμπι του κλάδου προέτρεψαν τους νομοθέτες να καθυστερήσουν ή να αποδυναμώσουν τα μέτρα.

O επίτροπος για τον προϋπολογισμό και τη διοίκηση, Γιοχάνες Χαν, με tweet του σχολίασε το ναυάγιο στις ψηφοφορίες για το ETS, εκφράζοντας τη λύπη του και προσθέτοντας ότι το ETS δεν είναι μόνο το κόσμημα των φιλοδοξιών μας για απανθρακοποίηση αλλά και κρίσιμο για την επαναχρηματοδότηση του Σχεδίου Ανάκαμψης της ΕΕ.

I regret that the #EPlenary was not able to agree on a position on #ETS today. #ETS is not only a centrepiece of our #decarbonisation ambitions but also critical f. the refinancing of #NGEU.



I hope that differences can soon be bridged to allow progress on this important file.