Μπλοκαρισμένοι δρόμοι της Αττικής λόγω της χιονόπτωσης

Eurokinissi

Μπλοκαρισμένοι είναι όλοι οι δρόμοι της Αττικής, λόγω της χιονόπτωσης και της κακοκαιρίας. Πιο έντονα προβλήματα παρατηρούνται στα βόρεια προάστια, όπου απίστευτη ταλαιπωρία υφίστανται οδηγοί από το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων. Η Ελληνική Αστυνομία σταματάει την κυκλοφορία των οχημάτων όπου είναι απαραίτητο.

Αυξημένη είναι η κίνηση επί της λωφόρου Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στη συμβολή της λεωφόρου με την Κατεχάκη, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στη Μεσογείων στο ύψος των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Τροχαία, πολύ αυξημένη καταγράφεται η κίνηση τώρα επί της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος). Κίνηση στους δρόμους θα συναντήσουν οι οδηγοί και στον Κηφισό αλλά και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Τα εκχιονιστικά μηχανήματα έχουν βγει στους δρόμους και εργάζονται για να κρατήσουν ανοιχτό το κεντρικό οδικό δίκτυο, αν και ήδη σε δήμους των βορείων προαστίων η χιονόπτωση είναι ισχυρή, καθώς το έχει στρώσει και γι' αυτό γίνονται διαρκώς συστάσεις για προσεκτική και όχι άσκοπη μετακίνηση.

Εν τω μεταξύ, οδηγία προς τους πολίτες της Αττικής και κυρίως των βορείων προαστίων, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να ενημερώνονται συνεχώς για τους κλειστούς δρόμους από τη χιονόπτωση, εξέδωσε πριν από λίγο το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Λεωφόροι Φυλής και Τατοΐου





Με νεότερη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, διακόπηκε, πριν από λίγο, λόγω της χιονόπτωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής τμήματα της λεωφόρου Φυλής και της Τατοΐου:

Στη λεωφ. Φυλής από το ύψος της ταβέρνας «Το νέο φαράγγι» έως τα όρια της Αττικής και στα δύο ρεύματα.

Στην Τατοΐου, από το ύψος της οδού Χλόης έως τα βασιλικά κτήματα και στα δύο ρεύματα, καθώς και από το ύψος του οικισμού «Αγιος Μερκούριος» έως το ύψος της Ιπποκρατείου Πολιτείας και στα δύο ρεύματα.

Διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων και χρήση αλυσίδων







24-01-2022 10:30 ΛOΓΩ XIONOΠTΩΣHΣ YΠOXPEΩTIKH XPHΣH ANTIOΛIΣΘHTIKΩN AΛYΣIΔΩN:

1) ΣTHN OΔO ΔEPBENOXΩPIΩN AΠO TO YΨOΣ THΣ KANTINAΣ ME THPIA ΠAΠAΓOY ΠPOΣ TON YMHTTO.

2) ΣTH Λ. ΔIONYΣOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO THN ΠEPIOXH THΣ ANATOΛHΣ (N. MAKPH) ΠPOΣ ΠENTEΛH.

3) ΣTHN ANΩNYMO OΔO (KAIΣAPIANH) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ KAΛOΠOYΛAΣ ΠPOΣ YMHTTO.

24--01-2022 09:50 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN

1) ΣTHN OΔO ANAΣTAΣEΩΣ (ΠAΠAΓOY) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TA KOIMHTHPIA ΠAΠAΓOY ΠPOΣ TON YMHTTO.

2) ΣTH Λ. ΔIONYΣOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO THN ΠEPIOXH THΣ ANATOΛHΣ (N. MAKPH) ΠPOΣ ΠENTEΛH.

3) ΣTHN ANΩNYMO OΔO (KAIΣAPIANH) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ KAΛOΠOYΛAΣ ΠPOΣ YMHTTO.

24-01-2022 08:50 ΛOΓΩ XIONOΠTΩΣHΣ ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN

1) ΣTHN ΛEΩΦOPO ΠAPNHΘOΣ AΠO TO YΨOΣ TOY TEΛEΦEPIK KAI ΣTA ΔYO PEYMATA.

2) ΣTHN OΔO ΔIONYΣOY AΠO TO YΨOΣ TOY 414 ΣNEN ΠPOΣ TON AΓ. ΠETPO. KAI

3) AΠAΓOPEYΣH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN ΦOPTHΓΩN ΣTHN Π.E.O. AΘHNΩN - ΘHBAΣ AΠO TO YΨOΣ TOY ΠPATHPIOY YΓPΩN KAYΣIMΩN CYCLON PEYMA ΠPOΣ ΘHBA.

Παράλληλα, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη και από τον κόμβο Οινοφύτων στο ρεύμα προς Αθήνα. Τα υπόλοιπα οχήματα κινούνται με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.