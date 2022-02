Μπλίνκεν προς Λαβρόφ: Αποσύρετε τα στρατεύματα αν δεν σκοπεύετε να εισβάλλετε στην Ουκρανία

Εφόσον η Ρωσία δεν σκοπεύει να εισβάλει στην Ουκρανία, αυτή είναι η ώρα να αποσυρθούν τα ρωσικά στρατεύματα από τα σύνορα των δύο χωρών, είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, στον ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

«Εάν ο πρόεδρος Πούτιν πραγματικά δεν θέλει τον πόλεμο ή την αλλαγή καθεστώτος, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε στον ρώσο ΥΠΕΞ Λαβρόφ ότι αυτή είναι η ώρα η Μόσχα να αποσύρει τους στρατιώτες και τον βαρύ οπλισμό και να ξεκινήσει έναν σοβαρό διάλογο… ο οποίος μπορεί να ενισχύσει τη συνολική ευρωπαϊκή ασφάλεια», δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος στο πρακτορείο.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε ότι υπάρχουν λόγοι για να συζητηθούν οι ανησυχίες της Μόσχας μέσω απευθείας συνομιλιών με την Ουκρανία.

In my conversation today with Foreign Minister Lavrov, I emphasized the willingness of the United States, together with Allies and partners, to continue discussions of mutual security concerns.