Μπλίνκεν προς Χριστοδουλίδη: Επιθυμία μας η ενίσχυση των σχέσεων με την Κύπρο

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου και των ΗΠΑ, Νίκος Χριστοδουλίδης και Άντονι Μπλίνκεν με τις διμερείς σχέσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης όπως και οι εξελίξεις στην περιοχή και το Κυπριακό.

Σε ανάρτησή του ο κύπριος ΥΠΕΞ χαρακτήρισε θετική την τηλεφωνική συνομιλία ενώ τόνισε πως η διμερής συνεργασία των χωρών είναι ισχυρή και αμοιβαία επωφελής για την Κύπρο και τις ΗΠΑ αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.

Cordial and positive telephone conversation with #US Secretary of State @SecBlinken. Prospects for strong and mutually beneficial bilateral cooperation between 🇨🇾-🇺🇲 are excellent and can be beneficial for broader region. Grateful to #US for steadfast position on #CyprusProblem