Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ παρέδωσαν 1 εκατ. δόσεις στον Καναδά

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ενημέρωσε χθες ότι παραδόθηκε από τη χώρα του στον Καναδά ποσότητα ενός εκατομμυρίου δόσεων εμβολίου για την COVID-19.

«Σήμερα, στο πλαίσιο της δέσμευσης των ΗΠΑ να συμβάλλουν να περιοριστεί ο ιός, παραδώσαμε ένα εκατομμύριο δόσεις εμβολίου στη φίλη, σύμμαχο και γείτονα» χώρα, ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν μέσω Twitter.

Since the beginning of the pandemic, the U.S. and Canada have worked hand-in-hand to protect the health and safety of our citizens. Today, as part of the U.S. commitment to help contain the virus, we delivered one million vaccine doses to our friend, ally, and neighbor. pic.twitter.com/XC53ScE5k7