Μπλίνκεν: Κρίσιμος ο ρόλος της Ελλάδας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Τwitter:

«Συνομίλησα σήμερα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη για τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη. Δεσμευόμαστε μαζί να υποστηρίζουμε τους συμμάχους και τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ».

Today I spoke with @PrimeMinisterGR @kmitsotakis about the critical role that Greece plays in promoting security and stability in Europe. Together we are committed to supporting our @NATO Allies and partners.