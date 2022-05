Μπλίνκεν: Η επικύρωση της καταδίκης του Ναβάλνι δείχνει τη βούληση του Κρεμλίνου

Η επικύρωση της καταδίκης του κύριου αντιπάλου του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, δείχνει ότι η Ρωσία επιδιώκει να καταστείλει κάθε μορφή αντιπολίτευσης, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν.

"Η απόρριψη της έφεσης του Ναβάλνι είναι ένα ακόμη δείγμα της βούλησης του Κρεμλίνου να καταργήσει κάθε αντιπολίτευση και όλη την κοινωνία των πολιτών", έγραψε στο Twitter ο Μπλίνκεν αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στους "θαρραλέους πολίτες της Ρωσίας που διαμαρτύρονται κατά του βάρβαρου πολέμου και της ενδημικής διαφθοράς της κυβέρνησής τους", παρά τους "κινδύνους" και τις "συλλήψεις".

The denial of Navalny’s appeal is another example of the Kremlin’s quest to suppress dissent and civil society. We respect the brave citizens of Russia who protest their government’s brutal war and endemic corruption, despite threats, criminal charges, detentions and poisonings.