Μπλίνκεν: Η αναγνώριση των Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ απαιτεί ταχεία απάντηση

Θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα σε συνεργασία με τους εταίρους μας δήλωσε μέσω twitter ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν σημειώνοντας παράλληλα ότι η αναγνώριση του Κρεμλίνου των λεγόμενων «Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ» ως «ανεξάρτητων» απαιτεί ταχεία και σταθερή απάντηση.

Kremlin recognition of the so-called “Donetsk and Luhansk People’s Republics” as “independent” requires a swift and firm response, and we will take appropriate steps in coordination with partners.