Μπλίνκεν: «Γροθιά στο στομάχι» οι εικόνες από την Μπούχα

«Γροθιά στο στομάχι» χαρακτήρισε ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν τις εικόνες με τον μεγάλο αριθμό των νεκρών Ουκρανών στην πόλη Μπούχα, μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως για «ανείπωτες φρικαλεότητες» στις περιοχές της Ουκρανίας από τις οποίες έχουν αποσυρθεί οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής, κάνει λόγο σε ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Συγκλονισμένη από τις αναφορές για τις ανείπωτες φρικαλεότητες σε περιοχές από τις οποίες η Ρωσία αποσύρεται. Απαιτείται επειγόντως ανεξάρτητη έρευνα. Οι δράστες εγκλημάτων πολέμου θα λογοδοτήσουν», έγραψε η επικεφαλής της Κομισιόν.

Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing.



An independent investigation is urgently needed.



Perpetrators of war crimes will be held accountable.