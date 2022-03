Μπλίνκεν: Δεν υπάρχει σοβαρότητα από τη Ρωσία - Δεν μιλάμε για κατάπαυση του πυρός υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Την ώρα που οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων Ρωσίας και Ουκρανίας στην Τουρκία έδειχναν να υπάρχει πρόοδος με την κατάθεση πέντε προτάσεων της Ουκρανίας και τη δέσμευση της Ρωσίας για στρατιωτική αποκλιμάκωση γύρω από το Κίεβο και το Τσερνιχίβ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν εμφανίστηκε επιφυλακτικός κάνοντας λόγο μάλιστα για έλλειψη σοβαρότητας από τη Ρωσία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μαροκινό ομόλογό του υπάρχει μεγάλη διάσταση ανάμεσα σε αυτό που λέει η Ρωσία και σε αυτό που πράττει.

Ο Μπλίνκεν προειδοποίησε ότι η δήλωση της Ρωσίας ότι θα μειώσει τις εχθροπραξίες στο Κίεβο θα μπορούσε για άλλη μια φορά να εξαπατήσει τον κόσμο ενώ κάλεσε τη χώρα να τερματίσει την επιθετικότητα άμεσα, να αποσύρει τις δυνάμεις της και φυσικά να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι έκανε λόγο για «ουσιαστικές συνομιλίες» και είπε ότι οι «σαφείς» προτάσεις της Ουκρανίας «θα μελετηθούν πολύ σύντομα και θα υποβληθούν στον πρόεδρο» Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο τόνισε ότι η στρατιωτική αποκλιμάκωση δεν σημαίνει κατάπαυση του πυρός.

Σε δηλώσεις του στο ρωσικό κρατικό κανάλι RT, ο Μεντίνσκι είπε ότι το πρώτο βήμα που συμφώνησε η Ρωσία στις συνομιλίες με την Ουκρανία «αφορά μια σταδιακή στρατιωτική αποκλιμάκωση προς δύο κύριες κατευθύνσεις — Κίεβο και Τσερνιχίφ» και αναμένονται οι απαντήσεις απο την ουκρανική πλευρά.

Νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται CNN, δήλωνε η Ρωσία ενδέχεται να καλύψει την υποχώρηση των δυνάμεων της με βομβαρδισμούς από αέρα και πυροβολικό της πρωτεύουσας ενώ άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ προειδοποιούν ότι η Μόσχα θα μπορούσε πάντα να επανέλθει εάν οι συνθήκες στο πεδίο το επιτρέπου

Υπενθυμίζεται ότι πέντε συγκεκριμένες προτάσεις κατέθεσε η ουκρανική πλευρά κατά τις σημερινές συνομιλίες. Μεταξύ αυτών η Ουκρανία γίνεται αδέσμευτο, μη πυρηνικό κράτος, χωρίς ξένες βάσεις αλλά μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ, έχοντας ωστόσο λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από εγγυήτριες δυνάμεις.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ Σοϊλού, αναφέρει ότι η πρόταση που κατέθεσε η ουκρανική πλευρά κατά τις σημερινές συνομιλίες συνίσταται σε 5 συγκεκριμένα σημεία:

1. Οι εγγυητές θα επέμβουν εάν η Ρωσία επιτεθεί μετά από τρεις ημέρες διαβουλεύσεων. Μπορεί να παρέχουν όπλα ή να επιβάλλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία

2. Σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία καθίσταται αδέσμευτο, μη πυρηνικό κράτος, χωρίς ξένες βάσεις αλλά μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ.

3. Ουκρανία και Ρωσία θα συζητήσουν το καθεστώς της Κριμαίας για τα επόμενα 15 χρόνια. Η Ουκρανία δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να επιλύσει το ζήτημα



4. Πούτιν, Ζελένσκι θα συζητήσουν προσωπικά τη διαμάχη του Ντονμπάς. Η Ρωσία λέει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα καλύπτουν την Κριμαία και το Ντονμπάς

Πώς πρόκειται να επικυρωθεί;

5. Η Ουκρανία θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για τη συμφωνία. Εάν οι πολίτες την εγκρίνουν, τότε οι εγγυητές θα το περάσουν από τα μεμονωμένα κοινοβούλιά τους

What’s the Ukraine proposal?



1- Guarantors will intervene if Russia attacks after three days of consultations. They may provide arms, or impose a no-fly zone over Ukraine



2- In return, Ukraine becomes non-aligned, non-nuclear state, with no foreign bases but can join EU — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 29, 2022

3 - Ukraine, Russia to discuss the status of Crimea for the next 15 years. Ukraine won’t use violence to resolve the issue



4- Putin, Zelensky will personally discuss Donbas dispute.



Russia says security guarantees won’t cover Crimea and Donbas — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 29, 2022