Μπέζος vs Μασκ: Το Τwitter θα περάσει στην επιρροή της Κίνας;

Ο Τζεφ Μπέζος διερωτάται εάν η Κίνα θα στηριχθεί στην Tesla του Έλον Μασκ, ώστε να καταπνίξει την κριτική που ασκείται στη χώρα στο Twitter. Ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δημοσίευσε ένα tweet που εγείρει ανησυχίες για πιθανή επιρροή του Πεκίνου στο Twitter ώρες αφότου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, και πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, κατέληξε σε συμφωνία 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το διοικητικό συμβούλιο του Twitter για την αγορά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπέζος παρέθεσε μια ανάρτηση από έναν δημοσιογράφο των New York Times που απαριθμούσε τη σημασία της Κίνας για τις επιχειρήσεις της Tesla, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το tweet ανέφερε ότι η Κίνα μπορεί τώρα να έχει έναν τρόπο να διατηρεί μόχλευση στο Twitter .

Ο Μπέζος απάντησε: «Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Μήπως η κινεζική κυβέρνηση μόλις κέρδισε λίγη μόχλευση στην πλατεία της πόλης;». Ο Μασκ αποκάλεσε το Twitter «ψηφιακή πλατεία της πόλης» μετά τη σύναψη συμφωνίας τη Δευτέρα και έχει κάνει την πίστη του στην ανοιχτή συζήτηση κεντρικό σκοπό για την εξαγορά. Η συμφωνηθείσα εξαγορά έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις ενός ισχυρού και πλούσιου ατόμου, με πολλαπλά επιχειρηματικά συμφέροντα, που κατέχει μια πλατφόρμα που χρησιμοποιείται από 217 εκατομμύρια ανθρώπους και διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής και της ατζέντας των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως

Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T