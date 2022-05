Μπένετ: Το Ιράν έκλεβε απόρρητα έγγραφα από την ΙΑΕΑ για τα πυρηνικά του

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ κατηγόρησε το Ιράν ότι κλέβει απόρρητα έγγραφα και συγκεκριμένα τις εσωτερικές εκθέσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Πυρηνικής Ενέργειας (IAEA) του ΟΗΕ, στο πλαίσιο σχεδίου αποτροπής του ελέγχου του πυρηνικού του προγράμματος.

Ούτε η Τεχεράνη ούτε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό των ισχυρισμών του ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Το Ιράν έκλεψε απόρρητα έγγραφα (ΔΟΑΕ)... και χρησιμοποίησε αυτές τις πληροφορίες για να αποφύγει συστηματικά τις πυρηνικές έρευνες», είπε ο Μπένετ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιελάμβανε μια επιλογή από τα υποτιθέμενα κλεμμένα αρχεία, μερικά από τα οποία μεταφράστηκαν στα αγγλικά.

«Πώς το ξέρουμε; Επειδή πιάσαμε στα χέρια μας το σχέδιο εξαπάτησης του Ιράν», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Μπένετ, ενώ συνοδεύει την ανάρτησή του με ένα σατιρικό video.

Iran stole classified documents from the UN’s Atomic Agency @IAEAorg and used that information to systematically evade nuclear probes.



How do we know?

Because we got our hands on Iran’s deception plan.



It’s right here:https://t.co/qg1Fj7iClA pic.twitter.com/6dAhI6VmmW