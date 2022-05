Μπαράζ επιστολών στο Κογκρέσο κατά της συμφωνίας για τα τουρκικά F-16

Ap Images

Με επιστολές που απέστειλαν στους επικεφαλής των Επιτροπών Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας (United States Senate Committee on Foreign Relations) και της Βουλής των Αντιπροσώπων (House Affairs Committee), επτά αμερικανικές οργανώσεις (Ελλήνων, Εβραίων, Κυπρίων, Κούρδων, Αρμενίων κ.ά.) ζητούν να μην προχωρήσουν οι συμφωνίες για την αναβάθμιση των τουρκικών F-16 από τις ΗΠΑ και για την πώληση νέων.

Πρόκειται, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Associated Press, για πρωτοβουλία που συντονίζουν ο Έντι Ζεμενίδης και το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) με την οποία ζητούν να μην προχωρήσουν οι συμφωνίες με επιστολές προς τις αρμόδιες Επιτροπές Εξωτερικών Σχέσεων των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου.

Οι σχετικές επιστολές απευθύνονται στους Γερουσιαστές Μπομπ Μενέντεζ, Τζέιμς Ρις, Τζακ Ριντ και Τζιμ Ίνχοφ, και στους βουλευτές Γκρέγκορι Μικς, Μάικλ ΜακΚόλ, Ανταμ Σμιθ και Μάικ Ρότζερς.

Πιο συγκεκριμένα, οι οργανώσεις που απέστειλαν σχετικές επιστολές είναι οι Hellenic American Leadership Council – HALC, American Jewish Committee – AJC, International Coordinating Committee – Justice for Cyprus (PSEKA), American Friends of Kurdistan, Armenian National Committee of America, Middle East Forum και In Defense of Christians.

Οι οργανώσεις υποστηρίζουν πως η συμφωνία για τα F-16 δεν πρέπει να προχωρήσει, επειδή η Τουρκία δεν έχει κάνει κίνηση που να αλλάζει όλα εκείνα που είχαν οδηγήσει στον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35 και στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της μέσω του νόμου για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής CAATSA.