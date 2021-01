Μπαράκ Ομπάμα: Η βία στο Καπιτώλιο υποκινήθηκε από τον Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε πως η εισβολή χθες, Τετάρτη, στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ υποκινήθηκε από τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ιστορία δικαίως θα θυμάται τη σημερινή βία στο Καπιτώλιο, που υποκινήθηκε από έναν εν ενεργεία πρόεδρο ο οποίος συνέχισε να ψεύδεται αβάσιμα για την έκβαση νόμιμων εκλογών, σαν μια στιγμή μεγάλης ατίμωσης και ντροπής για το έθνος μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο δημοκρατικός Ομπάμα.

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya