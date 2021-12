Μπανγκλαντές: Πυρκαγιά σε φέρι, τουλάχιστον 32 νεκροί

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν ξέσπασε πυρκαγιά πάνω σε πορθμείο που έπλεε σε ποταμό του νότιου Μπανγκλαντές, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Το φέρι Obhijan 10, τριών καταστρωμάτων, πήρε φωτιά στη μέση του ποταμού. Έχουμε ανασύρει 32 πτώματα. Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει ακόμη βαρύτερος. Τα περισσότερα θύματα έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της φωτιάς, ορισμένα πνίγηκαν αφού έπεσαν στον ποταμό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή όπου έγινε το δυστύχημα, ο Μοϊνούλ Ισλάμ.

32 dead in #Bangladesh ferry fire, 100 others injured. boat caught fire in a river in Jhalokati state in Bangladesh, about 200 kilometers south of #Dhaka pic.twitter.com/zqtkfa5AnA