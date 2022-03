Μπάιντεν σε Σι Τζιπίνγκ: Επιπτώσεις αν η Κίνα παρέχει υλική υποστήριξη στη Ρωσία

Για «συνέπειες» και «επιπτώσεις» στην Κίνα αν παράσχει υλική υποστήριξη στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας που είχαν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.



Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης στη σημασία της διατήρησης ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας, για τη διαχείριση του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο χωρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρει τα εξής:

«Ο Πρόεδρος Joseph R. Biden, Jr. μίλησε σήμερα με τον Πρόεδρο Xi Jinping της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ). Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν περιέγραψε τις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών, των Συμμάχων και των εταίρων μας σχετικά με αυτήν την κρίση.



Ο Πρόεδρος Μπάιντεν παρουσίασε λεπτομερώς τις προσπάθειές μας για να προληφθεί και, στη συνέχεια, την απάντηση στην εισβολή, μεταξύ άλλων με την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία. Περιέγραψε τις συνέπειες και τις επιπτώσεις εάν η Κίνα παρέχει υλική υποστήριξη στη Ρωσία καθώς διεξάγει βάναυσες επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και αμάχων. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε την υποστήριξή του για διπλωματική επίλυση της κρίσης.



Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης στη σημασία της διατήρησης ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας, για τη διαχείριση του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο χωρών μας. Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η πολιτική των ΗΠΑ για την Ταϊβάν δεν έχει αλλάξει και τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αντιτίθενται σε οποιεσδήποτε μονομερείς αλλαγές στο status quo. Οι δύο ηγέτες ανέθεσαν στις ομάδες τους να παρακολουθήσουν τη σημερινή συνομιλία στην κρίσιμη περίοδο που έρχεται».

President Biden spoke today with President Xi Jinping of the People’s Republic of China about Russia’s unprovoked invasion of Ukraine. pic.twitter.com/SnpgobFiPz