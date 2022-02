Μπάιντεν σε Πούτιν: Αν εισβάλλετε στην Ουκρανία, η Ρωσία θα υποστεί σοβαρό κόστος

«Εάν η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία, θα υπάρξει αποφασιστική και γρήγορη απάντηση» είπε ο Τζο Μπάιντεν στον Βλαντίμιρ Πούτιν στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δύο ηγέτες και διήρκησε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης οι δύο ηγέτες συνομίλησαν, μία ημέρα αφότου οι ΗΠΑ και οι υπόλοιπες χώρες της Δύσης προειδοποίησαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι έτοιμες να εισβάλουν στην Ουκρανία ανά πάσα στιγμή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως μια στρατιωτική επιχείρηση θα έχει καταστροφικό κόστος για τη Ρωσία. Μάλιστα, επισήμανε ότι «οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες για διάλογο αλλά και για "άλλα σενάρια"».

Η πολυαναμενόμενη τηλεφωνική συνομιλία Μπάιντεν - Πούτιν για την αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από το θέμα της Ουκρανίας, «δεν οδήγησε σε μια θεμελιώδη αλλαγή», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Μπάιντεν και Πούτιν είχαν απευθείας συνομιλία για όλα τα θέματα που οι ΗΠΑ είχαν θέσει δημόσια. Η συνομιλία ήταν επαγγελματική, ουσιαστική και διήρκησε μια και πλέον ώρα. Δεν υπήρξε θεμελιώδης αλλαγή στη δυναμική που παρατηρείται εδώ και εβδομάδες», δήλωσε ενώπιον των δημοσιογράφων αυτός ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία είναι μερικές από τις χώρες που ζητούν από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν την Ουκρανία και ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί πάνω από 100.000 στρατιώτες στα ουκρανικά σύνορα.

Νωρίτερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ανακοινώσει ότι ανακαλεί το «μη αναγκαίο» προσωπικό της πρεσβείας από την Ουκρανία. «Σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών διέταξε την αποχώρηση των Αμερικανών εργαζομένων, που δεν είναι απαραίτητοι για τις έκτακτης ανάγκης υπηρεσίες της πρεσβείας, λόγω των πληροφοριών που συνεχίζουν να κάνουν λόγο για μια συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία, ένδειξη μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής ενέργειας» ανέφερε στο Twitter.

