Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να βοηθήσουν την Ινδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να βοηθήσουν την Ινδία να αντιμετωπίσει τη μαζική αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, όπως ακριβώς η Ινδία βοήθησε τους Αμερικανούς όταν τα νοσοκομεία των ΗΠΑ υφίσταντο μεγάλη πίεση στις αρχές της πανδημίας.

«Ακριβώς όπως η Ινδία έστειλε βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν τα νοσοκομεία μας υφίσταντο μεγάλη πίεση στην πανδημία, είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε την Ινδία αυτή τη στιγμή που έχει ανάγκη», δήλωσε ο Μπάιντεν σε μήνυμά του στο Twitter.

Just as India sent assistance to the United States as our hospitals were strained early in the pandemic, we are determined to help India in its time of need. https://t.co/SzWRj0eP3y