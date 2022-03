Μπάιντεν: Ο Πούτιν είναι «εγκληματίας πολέμου» - Βομβαρδισμός καταφύγιου αμάχων στη Μαριούπολη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι «εγκληματίας πολέμου» δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά από εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν, αναφερόμενος στην εισβολή της χώρας του στην Ουκρανία. «Νομίζω ότι είναι εγκληματίας πολέμου», σημείωσε χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις του πρόεδρου των ΗΠΑ έρχονται λίγα λεπτά μετά τον βομβαρδισμό καταφύγιου αμάχων στη Μαριούπολη από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο χαρακτηρισμός του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν ως εγκληματία πολέμου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είναι «απαράδεκτη και ασυγχώρητη ρητορική», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tass

Είναι η πρώτη φορά ο Μπάιντεν, κάνει συγκεκριμένη αναφορά για «εγκλήματα πολέμου» που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία, με τους Αμερικανούς αξιωματούχους να επικαλούνται τις συνεχιζόμενες έρευνες για το εάν αυτός ο όρος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με το CNN οι αξιωματούχοι εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι βρίσκονται σε εξέλιξη θηριωδίες και ότι η σκόπιμη στόχευση αμάχων θα συνιστούσε εγκλήματα πολέμου.

«Οι δηλώσεις του Προέδρου μιλούν από μόνες τους», δήλωσε στη συνέχεια η εκπρόσωπος Τύπου Τζεν Ψάκι. Είπε ότι ο Μπάιντεν «μιλούσε από καρδιάς» και γνωστοποίησε ότι βρίσκεται εν εξελίξει έρευνα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για εγκλήματα πολέμου.

Την ίδια στιγμή συνεχίζεται το σφυροκόπημα των ουκρανικών πόλεων από τις ρωσικές δυνάμεις με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να κάνουν εκτενή αναφορά στο περιστατικό βομβαρδισμού ενός θεάτρου που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για να στεγάσει «εκατοντάδες πολίτες» και το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή στη Μαριούπολη, όπως ανακοίνωσε σήμερα το δημαρχείο αυτής της πολιορκημένης πόλης στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

«Το αεροπλάνο έριξε μια βόμβα στο κτίριο όπου βρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες που είχαν βρει εκεί καταφύγιο. Είναι αδύνατο να εξακριβωθεί άμεσα ο απολογισμός θυμάτων, γιατί οι βομβαρδισμοί των κατοικημένων περιοχών συνεχίζονται», ανέφερε το δημαρχείο σε ανάρτηση στο Telegram αναρτώντας μια φωτογραφία του θεάτρου, το κεντρικό τμήμα του οποίου έχει καταστραφεί.

