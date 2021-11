Μπάιντεν: «Καταδικάζει απερίφραστα» την «τρομοκρατική» επίθεση κατά του πρωθυπουργού του Ιράκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «καταδίκασε απερίφραστα» σήμερα την «τρομοκρατική» επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού του Ιράκ Μουσταφά Αλ-Καντίμι, που αποτέλεσε στόχο παγιδευμένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους πριν ξημερώσει στην κατοικία του στη Βαγδάτη. Ο πρωθυπουργός διέφυγε σώος της επίθεσης.

«Νιώθω ανακούφιση που ο πρωθυπουργός δεν τραυματίστηκε και χαιρετίζω τις ικανότητες του ηγέτη τις οποίες επέδειξες απευθύνοντας έκκληση για ηρεμία, αυτοσυγκράτηση και διάλογο, για την προστασία των θεσμών του κράτους και την ενίσχυση της δημοκρατίας που τόσο πολύ αξίζουν οι Ιρακινοί», δήλωσε ο Μπάιντεν σε γραπτή ανακοίνωση, τονίζοντας ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του εθνικής ασφαλείας να προσφέρει την κατάλληλη βοήθεια στις ιρακινές αρχές κατά τη διενέργεια της έρευνάς τους.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε οι υπεύθυνοι αυτής της επίθεσης να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα καταδικάζει έντονα την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρωθυπουργού του Ιράκ Μουσταφά αλ-Καντίμι, όπως τόνισε νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της ιρακινής κυβέρνησης ενάντια σε αυτήν την προφανή τρομοκρατική ενέργεια, υποστηρίζουμε την έκκληση του πρωθυπουργού του Ιράκ για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση και επαναλαμβάνουμε τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στην ειρήνη και στην ασφάλεια στο Ιράκ και στην περιοχή», όπως επεσήμανε.

Greece strongly condemns the assassination attempt against #Iraq PM Mustafa al-Kadhimi. We stand w/the Iraqi Gov't against this apparent act of terrorism,endorse Iraq PM’s call for calm & restraint,and reiterate 🇬🇷’s firm support to peace &security in Iraq & the region @Iraqimofa