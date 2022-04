Μπάιντεν: Η Ρωσία διέπραξε μια «φρικτή θηριωδία» στο Κραματόρσκ

Για «φρικτή θηριωδία» κατηγόρησε τη Ρωσία ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αναφερθείς στο βομβαρδισμό του σιδηροδρομικού σταθμού του Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά.

«Η επίθεση σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό είναι μια νέα φρικτή θηριωδία που διέπραξε η Ρωσία, πλήττοντας αμάχους που προσπαθούσαν να φύγουν από την περιοχή και να πάνε σε μέρος που θα ήταν ασφαλείς», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter.

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.