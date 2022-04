Μπάιντεν: Εγκληματίας πολέμου ο Πούτιν - Να πραγματοποιηθεί δίκη

Εγκληματία πολέμου χαρακτήρισε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Αμερικανός πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι θα ζητήσει τη διεξαγωγή δίκης για εγκλήματα πολέμου, καθώς η παγκόσμια κατακραυγή εντείνεται για τις δολοφονίες αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούκα. Σύμφωνα με το Reuters, o Τζο Μπάιντεν συμπλήρωσε ότι πρόκειται να προσθέσει και άλλες κυρώσεις στη Ρωσία.

Οι καταστροφές και οι θάνατοι αμάχων στην πόλη Μπούκα έξω από το Κίεβο και η δημόσια κατακραυγή που έχουν προκαλέσει φαίνεται ότι θα ωθήσουν τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε πρόσθετες κυρώσεις κατά της Μόσχας, με διάφορους αξιωματούχους να πιέζουν για να αυξηθούν οι κυρώσεις στις εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας.



Στην πόλη βρέθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο NEXTA, o B. Ζελένσκι επισκέφτηκε δρόμο με κατεστραμμένο ρωσικό εξοπλισμό και μίλησε με κατοίκους της περιοχής.

Συμπλήρωσε ότι από τότε που το Κίεβο έμαθε για το μέγεθος των φερόμενων θηριωδιών των Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία, έχει γίνει πιο δύσκολο για το Κίεβο να διαπραγματευθεί με τη Ρωσία.

