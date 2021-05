Μπ. Νετανιάχου: Οι επιχειρήσεις στην Γάζα δεν θα τερματιστούν σύντομα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα ότι οι επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας δεν πρόκειται να τερματιστούν σύντομα, μετά την εντατικοποίηση των πληγμάτων στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Λέω ότι θα επιφέρουμε βαρύ πλήγμα στη Χαμάς και τις άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις (..) Πληρώνουν και θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβά. Δεν τελείωσε ακόμα», είπε ο Νετανιάχου, αφού ολοκληρώθηκε μια συνεδρίαση στο υπουργείο Άμυνας, προαναγγέλλοντας μια πιθανή ενίσχυση των πληγμάτων.

Το Ισραήλ συνεχίζει την πίεση στη Γάζα, με αεροπορικά πλήγματα και πυρά πυροβολικού. Μεταξύ των στόχων, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, είναι το δίκτυο των σηράγγων μέσω των οποίων μετακινούνται στη Λωρίδα της Γάζας οι μαχητές και τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, καθώς επίσης και μια τρομοκρατική ταξιαρχία που είναι έτοιμη να εκτοξεύσει ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος.

Έκρυθμη η κατάσταση στη Μ. Ανατολή - Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα

Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή με συνεχείς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς πάνω από 1.000 βόμβες έπεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε σημεία των βορείων και ανατολικών περιοχών από όπου διέρχονται τα τούνελ που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις στο Ισραήλ από την Χαμάς

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν υπόγειες σήραγγες με εκτοξευτήρες ρουκετών που χρησιμοποιεί η Χαμάς.

Από την πλευρά της, η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς υποστηρίζει ότι έχει στη φαρέτρα της ένα νέο πύραυλο που μπορεί να πλήξει οπουδήποτε το Ισραήλ. Ο πύραυλος ονομάζεται «Ayyash 250»- έχει πάρει το όνομά του από τον διάσημο στη χώρα εμπειρογνώμονα σε θέματα τρομοκρατίας Yahya Ayyash.

Στη διάρκεια της νύκτας ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τους βομβαρδισμούς «για να επιφέρει σημαντικές ζημιές στις σήραγγες» που επιτρέπουν σε μαχητές και στελέχη της Χαμάς, η οποία έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, να κυκλοφορούν στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς να γίνονται αντιληπτοί από τις κάμερες του εβραϊκού κράτους ή να περνούν στο Ισραήλ για να πάρουν ομήρους, όπως ανέφερε ο ίδιος.

Hamas fired 2,000 rockets at Israel in 3 days. 500 of those rockets, fired from densely populated areas, misfired, landing in Gaza and killing Palestinian civilians - women and children. #GazaUnderAttack pic.twitter.com/ZRUiHcLgnZ

Λόγω των βομβαρδισμών από τα άρματα μάχης, που έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του παλαιστινιακού θύλακα που βρίσκεται υπό ισραηλινό αποκλεισμό και είναι περικυκλωμένος από έναν υψηλής ασφαλείας φράκτη, εκατοντάδες κάτοικοι της Γάζας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Συνολικά ο ισραηλινός στρατός έπληξε 150 στόχους τη νύκτα, ενώ η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον πόλεων του νότιου Ισραήλ, όπως η Σντερότ, η Ασκελόν και η Μπεερσέβα.

Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο «Sputnik», ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασέμ, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του πως εξαπέλυσε επίθεση με drone σε χημικό εργοστάσιο στην περιοχή Νιρ Οζ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Στο Ισραήλ το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας “Σιδηρούς Θόλος” έχει αναχαιτίσει περίπου το 90% των 1.800 ρουκετών που έχουν εκτοξευθεί αυτή την εβδομάδα από τη Γάζα, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 8 μετά τον θάνατο μιας ηλικιωμένης που υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη την ώρα που προσπαθούσε να φτάσει σε καταφύγιο. Εκατοντάδες άλλοι Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί. Οι Παλαιστίνιοι κάνουν λόγω για 122 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 28 παιδιά.

Χθες Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός συγκέντρωσε άρματα μάχης και τεθωρακισμένα κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας. Το υπουργείο Άμυνας έδωσε άδεια στον στρατό να κινητοποιήσει χιλιάδες εφέδρους. Λίγο μετά τα μεσάνυκτα ο εκπρόσωπος του στρατού ανακοίνωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν εισέλθει στη Γάζα, προτού ανακαλέσει και κάνει λόγο “για πρόβλημα στην εσωτερική επικοινωνία”.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Israel fired artillery and mounted more air strikes against Palestinian militants in the Gaza Strip amid constant rocket fire deep into Israel’s commercial center as hostilities entered their fifth day https://t.co/N6AZV0VMtQ pic.twitter.com/4BgRkFluLu