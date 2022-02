Μουσείο Άουσβιτς για ρωσική εισβολή: «Αυτή η πράξη βαρβαρότητας θα κριθεί από την Ιστορία»

Για το μουσείο του πρώην ναζιστικού στρατοπέδου θανάτου Άουσβιτς-Μπίρκεναου, η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία είναι μια "πράξη βαρβαρότητας" που "θα κριθεί από την Ιστορία", σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

"Αυτή η πράξη βαρβαρότητας θα κριθεί από την Ιστορία, και οι δράστες της -- πρέπει να ελπίζουμε -- επίσης από το Διεθνές Δικαστήριο", αναφέρει η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Twitter.

"Καθώς στεκόμαστε στον χώρο του μνημείου του Άουσβιτς-Μπίρκεναου, είναι αδύνατο να παρακολουθούμε σιωπηλά όταν, για άλλη μια φορά -- μόνο εξαιτίας μιας παράλογης ψευδο-αυτοκρατορικής μεγαλομανίας -- σκοτώνονται άνθρωποι", έγραψαν οι υπεύθυνοι του μουσείου εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην "ελεύθερη, ανεξάρτητη και κυρίαρχη Ουκρανία, καθώς και σε όλους τους Ρώσους που έχουν το θάρρος να αντιταχθούν σε αυτόν τον πόλεμο".

Το μουσείο υπογράμμισε επίσης ότι ήρθε η ώρα που "ο ελεύθερος και δημοκρατικός κόσμος πρέπει να δείξει αν έχει μάθει το μάθημα της παθητικότητας της δεκαετίας του 1930".

"Είναι σαφές σήμερα ότι κάθε ένδειξη αδιαφορίας είναι ένδειξη συνενοχής", αναφέρει.

