Μoskva: Πώς η βύθιση του καταδρομικού αλλάζει τον πόλεμο - Τι εκτιμούν αναλυτές

Η απώλεια της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας συνιστά μια «μείζονα νίκη προπαγάνδας για την Ουκρανία» και μια «σημαντική ανόρθωση για το ουκρανικό ηθικό», σημειώνει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), γεγονός που πιθανότατα πληγώνει το ρωσικό ηθικό και δεν μπορεί να κρυφτεί από το ρωσικό εγχώριο κοινό. Γιατί η CIA εκτιμά ότι δεν πρέπει να ληφθεί «ελαφρά» η ρωσική απειλή χρήσης πυρηνικών στην Ουκρανία.

#Moskva Update:#Ukraine's possibly demonstrated ability to target warships in the Black Sea may change #Russian operating patterns, forcing them to deploy additional air and point-defense assets to the Black Sea or withdraw vessels from near the coast.https://t.co/Rbmx2DM6xV