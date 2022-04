Μόσχα για εκκένωση Αζοφστάλ: Σηκώστε λευκές σημαίες και θα τηρήσουμε την εκεχειρία

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα έτοιμη να τηρήσει «οποιαδήποτε στιγμή» μια εκεχειρία «σε ολόκληρο ή σε τμήμα] του εργοστασίου χάλυβα Αζοφστάλ -του τελευταίου προπύργιου των ουκρανικών δυνάμεων στη Μαριούπολη- για να επιτρέψει στους ενόπλους να φύγουν από τον χώρο μαζί με άλλους πολίτες που παραμένουν εκεί, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Συγκεκριμένα, «το σημείο εκκίνησης για αυτήν την ανθρωπιστική παύση θα είναι να υψώσουν λευκές σημαίες οι ουκρανικοί ένοπλοι σχηματισμοί σε όλο ή σε τμήμα του Αζοφστάλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ισχυρισμοί της Ουκρανίας και ορισμένων δυτικών χωρών ότι η Ρωσία απαγορεύει στους αμάχους να εγκαταλείψουν την πόλη είναι «αβάσιμο»

Το υπουργείο διαβεβαιώνει ακόμη ότι οι πολίτες που θα απομακρυνθούν θα έχουν την επιλογή να μεταφερθούν σε εδάφη υπό ουκρανικό ή ρωσικό έλεγχο, οι ουκρανοί στρατιώτες θα λάβουν καλή μεταχείριση και οι τραυματίες θα λάβουν φροντίδα.

«Αυτή η ανθρωπιστική πρωτοβουλία από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας ισχύει 24 ώρες το 24ωρο», συνεχίζει το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι «λεωφορεία και αυτοκίνητα», καθώς και ασθενοφόρα, είναι μόνιμα διαθέσιμα και έτοιμα «να μεταφέρουν ανθρώπους».

Μήνυμα κάθε 30 λεπτά από τα ραδιοφωνικά δίκτυα

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι έχει διαβιβάσει αυτή την πρόταση στην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ουκρανίας Ιρίνα Βερεστσούκ, στον ΟΗΕ, στον ΟΑΣΕ και στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και ότι αυτό το μήνυμα θα μεταδίδεται κάθε 30 λεπτά «από όλα τα ραδιοφωνικά δίκτυα προς τους ουκρανικούς ένοπλους σχηματισμούς του Αζοφστάλ».

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την κατάληψη, έπειτα από σχεδόν δύο μήνες σφοδρών μαχών, του στρατηγικού λιμανιού της Μαριούπολης, αν και η βιομηχανική τοποθεσία του Αζοφστάλ εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Αντί να επιτεθεί σε αυτόν τον τεράστιο, μερικώς υπόγειο χώρο, ο Πούτιν διέταξε τις ρωσικές δυνάμεις να τον πολιορκήσουν σε μια προσπάθεια να αναγκάσει τους υπερασπιστές του να παραδοθούν.

Ο απολογισμός των θυμάτων από τις μάχες στη Μαριούπολη αναμένεται να είναι εξαιρετικά βαρύς και οι καταστροφές στην πόλη τεράστιες.

Στους εγκλωβισμένους νεκροί άμαχοι και παιδιά

Σύμφωνα με μαρτυρία στο BBC του Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, μέλους του αμφιλεγόμενου τάγματος του Αζόφ, που βρίσκεται στο εργοστάσιο, «τις τελευταίες δύο μέρες μέρες και νύχτες οι Ρώσοι έκαναν αρκετές προσπάθειες να καταλάβουν τις θέσεις μας. Οι επιθέσεις τους γίνονται με την στήριξη πυρός από τα πολεμικά πλοία τους αλλά και από ισχυρές βόμβες καταστροφής καταφυγίων. Εξαιτίας των βομβαρδισμών το Αζοφστάλ είναι καλυμμένο με συντρίμμια. Όλα τα κτίρια έχουν πρακτικά καταστραφεί».

«Έχουμε τραυματίες και νεκρούς μέσα στα καταφύγια. Κάποιοι πολίτες παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα κτίρια. Σε κάθε υπόγειο κτιρίου υπάρχουν 80 με 100 άνθρωποι. Ωστόσο δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό καθώς κάποια από τα κτίρια είναι παντελώς κατεστραμμένα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και μικρά παιδιά εκεί ακόμα και τριών μηνών.», προσθέτει.

Συνεχής ενημέρωση

15:03 Σ.Μισέλ: Τηλεφωνική επικοινωνία με Πούτιν -Έκκληση για ανθρωπιστικούς διαδρόμους

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν σύμφωνα με ανάρτησή του στο Twitter.

«Καλούμε σθεναρά για άμεση ανθρωπιστική πρόσβαση και ασφαλή διέλευση από τη Μαριούπολη και άλλες πολιορκημένες πόλεις ακόμη περισσότερο με την ευκαιρία του Ορθόδοξου Πάσχα» σημειώνει ο Σαρλ Μισέλ.

Παράλληλα, επανέλαβε την θέση της ΕΕ για υποστήριξη στην Ουκρανία και την κυριαρχία της, την καταδίκη και την επιβολή κυρώσεων για την επιθετικότητα της Ρωσίας.

«Η ενότητα, οι αρχές και οι αξίες μας είναι απαραβίαστες» τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Firmly reiterated the EU’s position: support for #Ukraine and her sovereignty, condemnation and sanctions for Russia’s aggression.



Our unity, principles and values are inviolable. pic.twitter.com/GxzylOpuwN