Μοντέλο ζητά 65 εκατ. από τον Κριστιάνο Ρονάλντο για φερόμενο βιασμό...

Το περίφημο ρητό που αναφέρει «ό,τι γίνεται στο Λας Βέγκας, μένει στο Λας Βέγκας», δεν ίσχυε σχεδόν ποτέ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Κάθε επίσκεψη του Πορτογάλου σταρ στην «πόλη της αμαρτίας» γέμιζε φωτογραφίες τα ταμπλόιντ και πόζες και hashtags τα timelines των social media. Μία φερόμενη «σκοτεινή» ιστορία του στην πόλη του τζόγου και της διασκέδασης των Η.Π.Α. από το 2009, όμως, ακόμη φέρνει σε αμήχανη θέση τον 36χρονο επιθετικό της Γιουβέντους.

Το πρώην μοντέλο, Κάθριν Μέιγιοργκα, η οποία είχε κατηγορήσει έναν χρόνο αργότερα τον «CR7» για βιασμό, διεκδικεί δικαστικά αποζημίωση 65 εκατ. ευρώ για «πόνο και βάσανα» που της προκάλεσε η υπόθεση, όπως αποκάλυψε την Πέμπτη (29/4) η «Mirror». Η αγγλική εφημερίδα έχει στην κατοχή της έγγραφα δικογραφίας από καταγγελία της 37χρονης, η οποία ζητά 21 εκατ. για «πόνο και ταλαιπωρία που βίωσε στο παρελθόν», άλλα τόσα για μελλοντικές επιπτώσεις, 21 εκατ. ως τιμωρία του διάσημου αθλητή και 2,5 εκατ. για τα νομικά έξοδα...

