Moderna: Ετοιμάζει υπερ - εμβόλιο για κορονοϊό, γρίπη και συγκυτιακό ιό

Ανακοινώσεις της αμερικανικής φαρμακευτικής εταιρείας Moderna κάνουν λόγο για δημιουργία ενός ριζοσπαστικού εμβολίου «τρία σε ένα» το οποίο θα παρέχει ταυτόχρονα προστασία για κορονοϊό, γρίπη και αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), το οποίο θα τροποποιείται για νέες μεταλλάξεις.

Στην ανακοίνωσή της στο twitter αναφέρει συγκεκριμένα «ένας πυλώνας της στρατηγικής προϊόντων της Moderna είναι η ανάπτυξη ενός ετήσιου αναμνηστικού εμβολίου, το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει να προσαρμόζει συνεχώς. Η Εταιρεία πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι η πρώτη στην αγορά με ένα ενισχυτικό εμβόλιο COVID + Γρίπη + RSV».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι υπάρχουν θετικά ενδιάμεσα δεδομένα από τη μελέτη Φάσης 1 του υποψηφίου της εμβολίου mRNA-1010 για την εποχική γρίπη. Η μελέτη Φάσης 2 είναι πλήρως εγγεγραμμένη και η προετοιμασία για τη μελέτη Φάσης 3 βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφέρει η Moderna.

One pillar of our product strategy is to develop a pan-respiratory annual #booster #vaccine, which we plan to continuously customize. We believe that we could be first to market with a COVID + #Flu + #RSV booster vaccine. https://t.co/RXnx5k57hC