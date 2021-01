Μητσοτάκης: Να επιταχυνθεί η έγκριση εμβολίων - Στο «τραπέζι» το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Την ανάγκη να επισπευσθεί η διαδικασία για την αδειοδότηση των υποψηφίων εμβολίων κατά του κορονοϊού, τόνισε ο Κυρ, Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής. Την πρόταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέσπιση κοινού πλαισίου στη χρήση των rapid test και την αμοιβαία αναγνώριση των τεστ αυτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησαν οι «27» κατά την τηλεδιάσκεψη της Πέμπτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αυτό το πλαίσιο είναι θεμελιώδες για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Οι «27» αποφάσισαν την αμοιβαία αναγνώριση συγκεκριμένων τεστ αντιγόνου και PCR τεστ μεταξύ των μελών της ΕΕ, τον διαμοιρασμό δεδομένων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς και τη δημιουργία κοινής λίστας τεστ αντιγόνου. Έτσι, η Ευρώπη θα αποφασίζει με οδηγό το κείμενο αυτό για την προτεραιοποίηση της χρήσης των τεστ αυτών ανά περίπτωση.

Η λίστα των πιστοποιημένων τεστ θα μπορεί να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που κάποιο rapid test αποδειχθεί αναποτελεσματικό στην διάγνωση κάποιας μετάλλαξης του κορονοϊού.

EU countries agreed on a common framework for:



use of rapid antigen tests

mutual recognition of rapid antigen and RT-PCR tests



Testing remains a key pillar in controlling and mitigating the #COVID19 pandemic.



Discover more: https://t.co/2ZUlti4J6h pic.twitter.com/VcXi0gZeUn