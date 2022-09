Μηταράκης: Η Τουρκία πρέπει να προστατεύει τους πρόσφυγες και όχι να τους επαναπροωθεί

Ο Υπουργός Μετανάστευσης σε ανάρτηση του στο Twitter κατηγόρησε την Τουρκία για προωθήσεις μεταναστών και αρνήθηκε κάθε συμμετοχή της Ελλάδας στο χθεσινό περιστατικό, ενώ κάλεσε την Άγκυρα να παρέχει προστασία στους πρόσφυγες κι όχι να τους προωθεί.

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Σουλεϊμάν Σοϊλού στο twitter, στο οποίο κατηγορούσε την Ελλάδα για θανάτους μεταναστών, εκ των οποίων δύο ήταν παιδιά, ενώ δημοσίευσε βίντεο που όπως υποστηρίζει, δήθεν επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη σε ανακοίνωση του το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος διέψευσε κατηγορηματικά την ανακοίνωση της τουρκικής Ακτοφυλακής σήμερα σύμφωνα με την οποία έξι μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στο Αιγαίο μεταξύ των οποίων δύο μωρά, μετά από επαναπροώθηση τους από τις ελληνικές Αρχές στα τουρκικά ύδατα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς, «στις 13 Σεπτεμβρίου 2022, στις 00:10, μετά την πληροφορία ότι ομάδα παράτυπων μεταναστών βρίσκονταν σε σωσίβιες λέμβους στα ανοιχτά της Μαρμαρίδας, δύο σκάφη του Λιμενικού στάλθηκαν αμέσως στον τόπο του συμβάντος και συνολικά 66 παράτυποι μετανάστες διασώθηκαν από τις 3 σωσίβιες λέμβους που εντοπίστηκαν».

«Η Τουρκία συνεχίζει να προσπαθεί να κατηγορήσει την Ελλάδα και την ΕΕ για την αποτυχία τους να προστατεύσουν τα εξωτερικά τους σύνορα. Η Τουρκία χρειάζεται να δώσει προστασία τους πρόσφυγες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο κι όχι να τους προωθεί. Η Ελλάδα αρνείται κάθε εμπλοκή στο υποτιθέμενο θανατηφόρο περιστατικό» τόνισε ο κ. Μηταράκης.

