Μηταράκης: Για το περιστατικό στον Έβρο παραμένουν πολλά ερωτηματικά

«Για το περιστατικό στον Έβρο παραμένουν πολλά ερωτηματικά καθώς διαφαίνονται ήδη σημαντικές ανακολουθίες στα γεγονότα και στις περιγραφές», δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, αναφορικά με το περιστατικό ανταποκριτή που πήρε κρυφά συνεντεύξεις από μετανάστες σε δομή φιλοξενίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει θέσει ως στόχο την οικοδόμηση ανθεκτικών και διαχρονικών σχέσεων καλής συνεργασίας με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, δόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης άδεια σε μέλη -εγγεγραμμένης στο Μητρώο του ΥΜΑ- Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στη νομική εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων, να εισέλθουν στο ΚΥΤ Φυλακίου.

Στην αντιπροσωπεία της εν λόγω ΜΚΟ, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, συμμετείχε ανταποκριτής ξένου μέσου ενημέρωσης, ο οποίος υπέβαλε παραπλανητικό αίτημα εισόδου ως μεταφραστής, ενώ πραγματικός σκοπός της επίσκεψης ήταν να συνομιλήσει και να προχωρήσει σε συνεντεύξεις με ορισμένους εκ των 38 μεταναστών που εντοπίστηκαν προ ολίγων ημερών σε ελληνικό έδαφος, οι οποίοι ακόμη βρίσκονται σε διαδικασίες παροχής εξηγήσεων στις αρμόδιες αρχές, καταγγέλλει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Μετά λύπης μας, διαπιστώνουμε ότι παραβιάστηκαν κατ' ελάχιστο οι κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας όπως υπαγορεύονται στο Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας των δομών φιλοξενίας, καθώς και ότι ο εν λόγω δημοσιογράφος επέλεξε συνειδητά τον εμπαιγμό των ελληνικών αρχών», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι «το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες».

The Ministry of Migration and Asylum has set itself the goal of building durable and long-lasting relations of good cooperation with representatives of Civil Society.