Μισέλ: Η Ελλάδα προχωράει μπροστά

«Σήμερα είναι μία σημαντική μέρα για την Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά σε μήνυμά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ αναφερθείς στην έξοδο της χώρας από την Ενισχυμένη Εποπτεία.

Μάλιστα σημείωσε ότι η εν λόγω επιτυχία οφείλεται «στη δέσμευση του ελληνικού λαού και των αρχών σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», προσθέτοντας στο τέλος της ανάρτησής του το μήνυμα « Η Ελλάδα προχωράει μπροστά».

An important day for #Greece — exiting the enhanced surveillance framework today.



A success due to the commitment of the Greek people and authorities combined with European solidarity.



Greece is moving forward. @kmitsotakis