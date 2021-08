Μισέλ: Η αστάθεια στο Αφγανιστάν να μην προκαλέσει αναζωπύρωση της τρομοκρατίας

Την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι «η τρέχουσα αστάθεια (στο Αφγανιστάν) δεν μπορεί να προκαλέσει αναζωπύρωση της τρομοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Ανησυχώ πολύ με την είδηση της έκρηξης στην Καμπούλ και παρακολουθώ στενά την κατάσταση. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Η εγγύηση της ασφαλούς διέλευσης προς το αεροδρόμιο παραμένει ζωτικής σημασίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τρέχουσα αστάθεια δεν μπορεί να προκαλέσει αναζωπύρωση της τρομοκρατίας», τονίζει στην ανάρτησή του ο Σαρλ Μισέλ.

Very concerned about news of #Kabul explosion and closely monitoring situation.



My thoughts go out to the victims and their families.



Securing safe passage to the airport remains vital.



We need to ensure the current instability cannot give rise to a resurgence of terrorism.