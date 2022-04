Μισέλ: Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις 30-31 Μαΐου - Στην ατζέντα Ουκρανία και Ενέργεια

Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των ηγετών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 30-31 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Στο επίκεντρο θα τεθεί η Ουκρανία, η Άμυνα και η Ενέργεια.

«Όπως συζητήθηκε στις Βερσαλλίες και κατά τη διάρκεια του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει χώρα στις 30 και 31 Μαΐου. Στην ατζέντα, κυρίως η Άμυνα, η Ενέργεια και η Ουκρανία», έγραψε ο Σ. Μισέλ σε ανάρτησή του στο Twitter.

As discussed in Versailles and during the last European Council, a special European Council will take place on 30 and 31 May.

On the agenda notably defence, energy and Ukraine. #EUCO