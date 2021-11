Μήπως τελικά, δεν είναι όλα καταστροφικά για την Τουρκία;

Παρ’ όλο που η συμπεριφορά της Τουρκικής Λίρας και η τακτική της νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, θα έπρεπε να διδάσκονται στους φοιτητές στων οικονομικών σχολών στο μάθημα : «Πως να αποτύχετε στη διαχείριση του νομίσματος μιας χώρας», δεν είναι λίγοι αυτοί, που δεν θορυβούνται, αλλά εξακολουθούν να αυξάνουν τις επενδύσεις τους στην πραγματική οικονομία της γειτονικής χώρας.

Μπορεί η Τουρκία να βρίσκεται σε ένα επικίνδυνο νομισματικό σπιράλ, ωστόσο διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά, που δεν περνούν απαρατήρητα από τους επενδυτές. Το πρώτο χαρακτηριστικό, είναι η γεωγραφική θέση της Τουρκίας. Το δεύτερο είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της. Και το τρίτο είναι το μέγεθος της αχανούς εσωτερικής αγοράς των 84 εκατομμυρίων κατοίκων. Και με δεδομένο, ότι οι μονάδες που είναι εγκατεστημένες στην Τουρκία στοχεύουν είτε σε εξαγωγές, είτε σε κάλυψη των εσωτερικών καταναλωτικών αναγκών, οι άμεσες επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες εμπεριέχουν ένα σχετικά μικρότερο ρίσκο.

Και ασφαλώς δεν αναφερόμαστε μόνο στο συναγερμό, που έχει σημάνει εδώ και καιρό στην Ισπανία, λόγω της ιδιαίτερα σημαντικής έκθεσης της τράπεζες BBVA στην Τουρκική οικονομία, που οδηγεί στην εξερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών από πλευράς των Ισπανικών επιχειρηματικών ομίλων.

Μόλις πρόσφατα εν μέσω της Τουρκικής νομισματικής κρίσης η ICBC (Industrial and Commercial Bank of China Limited) που είναι η μεγαλύτερη κρατική κινεζική τράπεζα, ανακοίνωσε την απόφαση της διοίκησης της να στηρίξει την Τουρκική οικονομία την οποία θεωρεί σύμμαχο της, στο σχεδιασμό του «νέου δρόμου του μεταξιού», που θα συνδέει την Κίνα με τη Δύση. Σύμφωνα με την ICBC, η Τουρκία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του BRI (Belt and Road Initiatives) λόγω της έκθεσης της, τόσο στην Αφρικανική Ήπειρο, όσο και στις αγορές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα η ICBC, θα παρουσιάσει την Τουρκία σαν τον σημαντικότερο οικονομικό συνέταιρο, στο μεγαλύτερο εμπορικό forum της Κίνας που γίνεται υπό την αιγίδα της China International Import Expo (CIIE), στα τέλη Νοεμβρίου στη Σαγκάη. Ήδη στα πλαίσια των προκαταρκτικών παρουσιάσεων, η Haier Group Corporation, που είναι μια κινεζική εταιρεία οικιακών (λευκών και μαύρων) συσκευών και ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής μονάδας στο Εσκίσεχιρ που θα προσφέρει εργασία σε 1.600 εργαζόμενους, με σκοπό τη δυναμική είσοδο της εταιρείας στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας, το γεγονός ότι η Τουρκική βιομηχανία, διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στο χώρο των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, μέσω της γνωστής μάρκας Beko, που έχει κατακτήσει τις αγορές της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Haier, δεν είναι η πρώτη εταιρεία που εν μέσω της νομισματικής κρίσης προβαίνει στην εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων από το εξωτερικό στο τουρκικό έδαφος. Έχουν προηγηθεί μέσα στο φθινόπωρο του 2021, η IKEA, η Boehringer Ingelheim, η LPP, καθώς και βιομηχανία πλαστικών DW Reusables.

Κάτι παρόμοιο αναμένεται να συμβεί και μετά την παρουσία της Τουρκικής οικονομικής και επιχειρηματικής αντιπροσωπείας στο Eurasian Economic and Cultural Forum 2021, που οργανώθηκε από την «The Korea Herald» στη Σεούλ. Το σημείο που κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των Κορεατών επενδυτών και βιομηχάνων, ήταν ότι το 50% του πληθυσμού στην Τουρκία έχει ηλικία μικρότερη των 31 ετών.

Η βιομηχανική κυρίως έκθεση των ευρωπαϊκών χωρών στην Τουρκία είναι επίσης σημαντική και δεν αναμένεται να μεταβληθεί. Στην γειτονική χώρα δραστηριοποιούνται πάνω από 7.500 Γερμανικές επιχειρήσεις και περίπου 1.600 Ιταλικές επιχειρήσεις. Συνολικά στην Τουρκία δραστηριοποιούνται περισσότερες από 74.000 εταιρείες ξένων συμφερόντων από 182 διαφορετικές χώρες. Οι εταιρίες αυτές εστιάζουν τη δραστηριότητα τους στις εξαγωγές, αλλά και στην εσωτερική αγορά.

Παράλληλα, στα τέλη Οκτωβρίου 2021, ανακοινώθηκαν συμφωνίες για επενδύσεις άνω του $1 δισ. στο χώρο των Data Centers, από εταιρείες του βεληνεκούς της Cisco Systems, της Eaton, της Hewlett Packard Enterprise, της Rittal, της Schneider Electric και της Vertiv Group.

Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στις πρόσφατες συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Άγκυρα ανάμεσα στην Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συγκεκριμένα το κρατικό Fund από τα Εμιράτα, Abu Dhabi Development Holding (ADQ), υπέγραψε επενδυτικές συμφωνίες με το κρατικό Τurkish Wealth Fund (TVF) και με μια σειρά από ιδιωτικές τουρκικές εταιρείες, στο χώρο της ενέργειας και της τεχνολογίας, ύψους $10 δισ. Κι αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας και της ραγδαίας υποχώρησης της τουρκικής λίρας.

Εν κατακλείδι, δεν συμμετέχουμε στην ομάδα των αναλυτών που αναμένουν την κατάρρευση της Τουρκικής πραγματικής οικονομίας. Η Τουρκική οικονομία είναι ένας σκληρός παίκτης με ισχυρά χαρακτηριστικά που δεν κλονίζονται εύκολα. Ο κινηματογραφικός τίτλος “Too hard to die”, ταιριάζει απόλυτα κατά τη γνώμη μας, στο σενάριο της επόμενης ημέρας. Ειδικά όταν όπως αναμένεται, τη σκηνοθεσία της επόμενης ημέρας της Τουρκικής Οικονομίας, θα την αναλάβει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.