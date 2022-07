Μηνύματα συμπαράστασης στον Σίνζο Άμπε από τον Σαρλ Μισέλ και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Mηνύματα συμπαράστασης στον πρώην Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε στέλνουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Dear @AbeShinzo , stay strong! Our thoughts and prayers are with your family and the people of Japan. pic.twitter.com/WRQTTv7jX2

«Συγκλονισμένος και λυπημένος από τη δειλή επίθεση στον Σίνζο 'Αμπε κατά την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων. Ένας αληθινός φίλος, σκληρός υπερασπιστής της πολυμερούς τάξης και των δημοκρατικών αξιών», αναφέρει ο κ. Μισέλ. Από την πλευρά της η κ. φον ντερ Λάιεν σημειώνει: «Αγαπητέ Σίνζο 'Αμπε μείνε δυνατός! Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά σου και τον λαό της Ιαπωνίας».

Shocked and saddened by cowardly attack on @AbeShinzo while performing his professional duties.



A true friend, fierce defender of multilateral order & democratic values.



EU stands with people of 🇯🇵 and @kishida230 in these difficult times.



Profound sympathies to his family.