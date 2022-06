Μήνυμα του Ζελένσκι στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι της Βρετανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος του Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι της Βρετανίας, ζήτησε από το κοινό να «διαδώσει την αλήθεια για τον πόλεμο της Ρωσίας» και «να αποδείξει ότι η ελευθερία πάντα νικάει».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι άνθρωποι στην Ουκρανία ήθελαν «να ζήσουν τη ζωή τους όπως συνηθίζαμε, να απολαύσουν την ελευθερία και αυτό το υπέροχο καλοκαίρι».

«Η Ρωσία έχει κλέψει την ειρήνη μας»

«Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί έχει συμβεί το πιο τρομερό. Η Ρωσία έχει κλέψει την ειρήνη μας», ανέφερε. Οι Ουκρανοί δεν θα επέτρεπαν στον πόλεμο της Ρωσίας να τους σπάσει και να «καταστρέψει τις ζωές ανθρώπων σε άλλες χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής», προσθέτοντας ότι «όλοι βρίσκονται υπό απειλή τώρα».

