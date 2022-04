ΥΠΕΞ για Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος: Υπόσχεση μας να μην ξεχάσουμε ποτέ

«Σήμερα, Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος (Γιομ Ασοά) τιμούμε τα εκατομμύρια ζωές που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας να μην ξεχάσουμε ποτέ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο twitter.

«"Η αντιμετώπιση της άρνησης και του αντισημιτισμού μέσω της εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας για να αποτραπούν τέτοιες φρικαλεότητες από το να ξανασυμβούν και ήταν στο επίκεντρο της προεδρίας της Ελλάδας του 2021 στη Διεθνή Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA)», προσθέτει το υπουργείο.

Today, on #YomHaShoah we commemorate the millions of lives lost in the #Holocaust & renew our pledge to #NeverForget

Countering denial & antisemitism through education is crucial to prevent such atrocities from happening again & was at the centre of the 2021 🇬🇷 #IHRA Presidency