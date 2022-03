Μήνυμα του ΥΠΕΞ για τη Διεθνή Ημέρα Γαλλοφωνίας

«Στις 20 Μαρτίου, γιορτάζουμε με τους εταίρους μας από το Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, τη Διεθνή Ημέρα Γαλλοφωνίας και επαναβεβαιώνουμε τις κοινές μας αξίες: σεβασμός του διεθνούς δικαίου και πολυμερής δέσμευση για έναν κόσμο ειρήνης και ελευθερίας», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Ce 20 mars, nous célébrons avec nos partenaires de @OIFrancophonie la #JournéeinternationaledelaFrancophonie et nous réaffirmons nos valeurs communes: le respect du droit international et l'engagement multilatéral pour un monde de paix et de liberté