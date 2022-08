Μήνυμα της Πρεσβεία των ΗΠΑ για τον αγώνα Ελλάδας-Τουρκίας: «Πάμε Ελλάδα!» - Βίντεο

«Όλα τα βλέμματα είναι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο απόψε. Πάμε Ελλάς!», είναι το μήνυμα που στέλνει η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα σε ανάρτησή της στο twitter, συνοδεύοντάς το με ένα βίντεο που εκφράζει την υποστήριξή της στην Εθνική ομάδα μπάσκετ της χώρας μας.

All eyes are on @Giannis_An34 tonight. Let's go Greece! Πάμε Ελλάς 🇬🇷🏀 @HellenicBF #acropolistournament #Greekbasketball pic.twitter.com/BNlGITIfDi