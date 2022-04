Μήνυμα Ν. Δένδια για την Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Μήνυμα για την Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter o υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Η σκέψη μας τη σημερινή ημέρα στην οποία τιμάται φέτος στην Ελλάδα η μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων, βρίσκεται στους Αρμένιους της πατρίδας μας και σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε σημειώνοντας πως «Η διεύρυνση της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας είναι χρέος της ανθρωπότητας».

Our thoughts today, as we commemorate in 🇬🇷 the victims of the #ArmenianGenocide, are with all Armenians in #Greece and around the globe. Extending the international recognition of the Genocide is humanity’s shared duty https://t.co/waMmTUNEGc