Μήνυμα Ελπιδοφόρου κατά τις οπλοκατοχής στις ΗΠΑ

Ηχηρό μήνυμα για τον περιορισμό της οπλοκατοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Once more our Nation is shaken by gun violence. We pray for those slaughtered in Indianapolis, but we must also take positive action. Gun violence is fueled by a culture of weapons that exceeds reason. As Christians, we are called to the more excellent way of love.