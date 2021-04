Μινεάπολις: Συνελήφθη η αστυνομικός που σκότωσε τον 20χρονο αφροαμερικανό

Η αστυνομικός, που πυροβόλησε και σκότωσε έναν 20χρονο αφροαμερικανό κοντά στη Μινεάπολη, συνελήφθη και θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, έγινε σήμερα γνωστό από το Γραφείο Εγκληματικών Υποθέσεων της Μινεσότας, το οποίο επιβλέπει την έρευνα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων

«Η Κιμ Πότερ τέθηκε υπό κράτηση γύρω στις 11.30» τοπική ώρα και θα «μεταφερθεί στη φυλακή της κομητείας Χένεπιν, ενόψει της δίωξής της για ανθρωποκτονία εξ αμελείας (…) αργότερα, εντός της ημέρας», διευκρινίζεται σε ένα δελτίο τύπου.

Η 48χρονη αστυνομικός άνοιξε πυρ την Κυριακή στο Μπρούκλιν Σέντερ εναντίον του Ντόντε Ράιτ. Υποστήριξε στη συνέχεια ότι μπέρδεψε το υπηρεσιακό όπλο της με το τέιζερ. Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισοδιακές διαδηλώσεις, που διαρκούν ήδη τρεις νύχτες.

Οι διαδηλωτές και τα μέλη της οικογένειας του Ράιτ λένε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για τους πυροβολισμούς και υποστηρίζουν πώς το σύστημα δικαιοσύνης κλίνει εναντίον των αφροαμερικανών.

Το πρακτορείο σημειώνει ότι η πρόθεση δεν είναι απαραίτητο στοιχείο της ανθρωποκτονίας δεύτερου βαθμού στη Μινεσότα. Η κατηγορία - η οποία επιφέρει μέγιστη ποινή 10 ετών στη φυλακή - μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει υποψία ότι ένα άτομο προκαλεί θάνατο από «υπεύθυνη αμέλεια» που δημιουργεί έναν παράλογο κίνδυνο ή παίρνει συνειδητά τις πιθανότητες να προκαλέσει το θάνατο ενός ατόμου.

