MI6: Πλάνο του Πούτιν οι μαζικές εκτελέσεις αμάχων στην Ουκρανία

Ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6, Ρίτσαρντ Μουρ, ανέφερε σε ανάρτηση του στο Twitter πως οι εκτελέσεις αμάχων που πραγματοποιήθηκαν από τα ρωσικά στρατεύματα ήταν μέρος των σχεδίων του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Γνωρίζαμε ότι τα σχέδια του Πούτιν για εισβολή περιελάμβαναν συνοπτικές εκτελέσεις από τον στρατό και τις υπηρεσίες πληροφοριών», έγραψε χαρακτηριστικά.

We knew Putin’s invasion plans included summary executions by his military and intelligence services. The reports of execution-style killings of civilians emerging from liberated areas are horrifying and chilling. https://t.co/Yea1Lhsqe6